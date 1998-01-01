Кадры сноса стены полуразрушенного дома в Магнитогорске, в котором взорвался газ

20 января 2019 года в Магнитогорске Челябинской области была демонтирована стена подъезда жилого многоквартирного дома, которая уцелела после взрыва бытового газа утром 31 января 2018 года. В результате погибли 39 человек. Спасательная операция длилась почти неделю.

После того, как из-под завалов были извлечены тела погибших, обсуждался вопрос о дальнейшей судьбе здания. В результате было принято решение разделить дом на два отдельно стоящих, пострадавшим выплатить компенсации и расселить, а уцелевшие куски конструкций и бетонные плиты, оставшиеся от обрушившегося подъезда — снести.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что президент России Владимир Путин заявил о том, что в короткие сроки необходимо расселить всех жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске. Указание он дал губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.