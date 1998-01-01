В Магнитогорске не хватает съемного жилья для расселения рухнувшего дома

, 14:47 37

Квартир, сдаваемых в аренду, в Магнитогорске значительно меньше, чем требуется.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 79

Трагедия в Магнитогорске обернулась новыми сложностями. Жителям дома, расселенного после взрыва газа, не хватает съемных квартир. Об этом сообщили в администрации города.

— Не хватает предложений по аренде, — цитирует слова представителя администрации издание URA.RU.

Помощь в поиске жилья для магнитогорцев из расселенных квартир оказывают уже не только специализированные конторы, но и простые горожане. Многие делятся в социальных сетях о неофициально сдающихся квартирах. А кто-то даже решается на сдачу в аренду жилплощади, хотя раньше не планировал этого делать.

При этом рынок квартир на продажу такого ажиотажа не испытывает — в Магнитогорске достаточно уже сданных объектов, чтобы расселить всех жителей пострадавшего дома, которым власти пообещали новые квартиры. При этом городская гильдия риелторов готова бесплатно предоставить свои услуги пострадавшим.

Сейчас в новом жилье нуждается порядка 350 семей из разрушенного дома — к ранее эвакуированным жильцам седьмого и восьмого подъездов добавились и проживающие в девятом и десятом подъезде магнитогорцы. Их квартиры тоже было решено расселить на время демонтажа.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что пострадавший при взрыве в Магнитогорске дом будет перестроен. Часть подъездов будет снесена — их жильцы получат субсидии на аренду жилья и новые квартиры — а из оставшихся конструкций возведут два отдельных дома.

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 79
15 янв
На фоне трагедий в Магнитогорске и Шахтах в России активизировались мошенники
15 янв
Депутаты предложили устанавливать системы контроля газа в многоквартирных домах
13 янв
Жизнь после трагедии: Что сейчас происходит в Магнитогорске — репортаж
12 янв
Врачам удалось спасти ножку Ване Фокину
12 янв
Минстрой обсудил с подрядчиками раздел пострадавшего дома в Магнитогорске
11 янв
Власти Украины «не заметили» трагедии в Магнитогорске
10 янв
Жители Магнитогорска предлагают мэру переехать в разрушенный взрывом дом
9 янв
Хоккеист Малкин пожертвовал 4 миллиона рублей для пострадавших в Магнитогорске
9 янв
«Спасибо» — мать Вани Фокина поблагодарила всех за поддержку их семьи
9 янв
Врачи рассказали о состоянии найденного под завалами в Магнитогорске младенца

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

15:14
«Депрессией попахивает»: Полулысая Высоцкая шокировала сеть своим новым образом
15:07
Жуткое столкновение автобуса и троллейбуса в Казани попало на видео
15:00
Прямая трансляция репетиции парада в честь окончания блокады Ленинграда
14:57
Видео: зажигательное выступление американской гимнастки стало интернет-хитом
14:53
У экс-главы Серпуховского района обнаружили 565 участков земли и 22 машины
14:53
Мэй в отставку? В Британии парламент решает судьбу Brexit и Кабмина
14:47
В Магнитогорске не хватает съемного жилья для расселения рухнувшего дома
14:43
Прием заявок в зимнюю школу «Инженеры будущего» завершается в Петербурге
14:34
Суд Таиланда вынес приговор Алексу Лесли и Насте Рыбке
14:10
Бойца MMA Джеффа Монсона госпитализировали и прооперировали
13:54
Татьяна Голикова: Семьям с детьми предоставят новые льготы по ипотеке
13:44
Советы врача: Как подготовиться к купанию в проруби на Крещение
13:33
Полиция задержала бездомного, подозреваемого в поджоге Киево-Печерской Лавры
13:18
Репортаж: как похудеть со вкусом и удовольствием
13:15
Песня «Африка» группы Тоtо будет вечно играть в пустыне Намибии
13:04
В сети появилась видеозапись прогулки китайского космического аппарата по Луне
12:53
Видео провала грунта в Москве, из-за которого перекрыта Ферганская улица
12:44
Блокада Ленинграда: 15 января немцы перестали обстреливать Кировский завод
12:41
Певица Ханна пережила укус небольшой акулы на Багамах
12:34
Уезжаешь — плати: В России может появиться налог на выезд из страны

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

8 января

Ценные вещи обнаружены на месте обрушения дома в Магнитогорске

3 января

Видео: Евгений Малкин поддержал родной Магнитогорск во время матча НХЛ

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама