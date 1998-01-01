В Магнитогорске не хватает съемного жилья для расселения рухнувшего дома

Трагедия в Магнитогорске обернулась новыми сложностями. Жителям дома, расселенного после взрыва газа, не хватает съемных квартир. Об этом сообщили в администрации города.

— Не хватает предложений по аренде, — цитирует слова представителя администрации издание URA.RU.

Помощь в поиске жилья для магнитогорцев из расселенных квартир оказывают уже не только специализированные конторы, но и простые горожане. Многие делятся в социальных сетях о неофициально сдающихся квартирах. А кто-то даже решается на сдачу в аренду жилплощади, хотя раньше не планировал этого делать.

При этом рынок квартир на продажу такого ажиотажа не испытывает — в Магнитогорске достаточно уже сданных объектов, чтобы расселить всех жителей пострадавшего дома, которым власти пообещали новые квартиры. При этом городская гильдия риелторов готова бесплатно предоставить свои услуги пострадавшим.

Сейчас в новом жилье нуждается порядка 350 семей из разрушенного дома — к ранее эвакуированным жильцам седьмого и восьмого подъездов добавились и проживающие в девятом и десятом подъезде магнитогорцы. Их квартиры тоже было решено расселить на время демонтажа.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что пострадавший при взрыве в Магнитогорске дом будет перестроен. Часть подъездов будет снесена — их жильцы получат субсидии на аренду жилья и новые квартиры — а из оставшихся конструкций возведут два отдельных дома.