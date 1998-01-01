Расследование трагедии 31-го декабря, в которой погибли 39 человек, лично контролирует президент страны. Владимир Путин побывал на месте обрушения и дал четкие указания всем ответственным лицам. Но выяснилось, не все чиновники до конца уловили посыл главы государства.

На месте трагедии в Магнитогорске целый день работает тяжелая техника — манипулятор сносит конструкции, разрушенных взрывом седьмого и восьмого подъездов. Через полтора месяца многоэтажку будет не узнать — она превратится в два отдельных жилых здания.

- Проведение демонтажных работ. Их нужно провести безопасно, не затягивая процесс в какие-то понятные сроки, но при этом сделать очень аккуратно, сохранив несущие конструкции дома, — рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Судьбу дома решили специалисты магнитогорского проектного института, провели экспертизу, которая длилась целые сутки и сказали, что остальные подъезды выстоят. Эти выводы вызывают, мягко говоря, сомнения у серьезных экспертов.

- Необходимо сделать множество исследований. Проверить на прочность сохранившуюся конструкцию, вряд ли какая-то проектная или строительная организация возьмет на себя ответственность за безопасное функционирование этого жилого дома в дальнейшем, - заявил председатель союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Именно поэтому часть жильцов все равно просит местных чиновников переселить их в другое жилье — им страшно возвращаться. Елена Черкасских до сих пор живет у родственников, хотя ее соседи уже вернулись в злополучный дом. В их третьем подъезде от фундамента до крыши растянулись трещины.

— Этого не было, как говорят, косметические трещины идут и у вас известка сыпется. Нет, они появились после взрыва, — рассказала жительница Магнитогорска Елена Черкасских.

Мэр Магнитогорска говорит, что как человек понимает все чаяния жильцов и искренне жаждет им помочь и сделать все что жильцы были счастливы, но как ответственный чиновник он просто не может на это пойти.

— Чтобы расселить нужно обоснование. Не имеем право просто потратить. Да у нас таких денег и нет. Чтобы сделать расселение необходимо согласовать. Поиметь основания, получить деньги из регионального бюджета и федерального бюджета и тогда сможем расселить, — пояснил глава администрации Магнитогорска Сергей Бердников.

А кажется, что именно от такого формального подхода предостерегал чиновников президент. Владимир Путин сразу же как стало известно о трагедии — отправился в Магнитогорск. На экстренном совещании было прямое поручение — не экономить, не затягивать, не подходить формально. Главное — помочь людям, оказавшимся в тяжелейшей ситуации.

— Исходим из того, что это не тот случай, когда нужно что‑то экономить. Все, что будет вызывать сомнение, самое малейшее сомнение, должно быть расселено, — сказал Владимир Путин.

Но региональные чиновники не только отказываются расселять дом — даже выплаты выдают, мягко говоря, со скрипом.

Кадры спасения одного из жителей обрушившегося подъезда в Магнитогорске

Лидия Волченко потеряла в этой трагедии родную сестру Марию Лепкову. После ЧП женщина обратилась к чиновникам за компенсацией в размере одного миллиона рублей, но ей сказали — это положено только самым близким.

— Говорили, что считают только дети и отец с матерью, — рассказала Лидия Волченко, сестра погибшей Марии Лепковой.

После вмешательства журналистов челябинские чиновники пообещали выплатить положенные деньги, но теперь пенсионерка столкнулась с волокитой при оформлении документов.

— Ей богу, не получила я ничего. Абсолютно ничего, — добавила Лидия Волченко, сестра погибшей Марии Лепковой.

Между тем объем выплат семьям пострадавших вырос с 65 до 93 миллионов рублей. 101 семья из поврежденных подъездов должны получить единовременные компенсации для приобретения жилья из расчета почти 32 тысячи рублей за квадратный метр. Это минимальная стоимость в городе. Местные жители говорят — жертв, возможно, было бы меньше, если не опять же экономия местных чиновников. Год назад в Челябинске руководитель управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Александр Рымарев расформировал кинологическое подразделение за ненадобностью. Мол, собаки не привлекаются к происшествиям, а бюджетные деньги расходуются.

— Если завтра у нас раз в десять лет будет взрыв, а есть ли мне смысл держать десять лет службу, которая будет тратить деньги, которые можно послать на детей, на инвалидов, на пенсионеров, — заявил Александр Рымарев, руководитель управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска.

Хотя, как уверяет бывший сотрудник Римма Садыкова, служба регулярно работала на всех крупных чрезвычайных ситуациях Челябинской области. Несмотря на расформирование, специалисты с собаками, которые прошли специальную подготовку, готовы были помочь в поиске людей под завалами дома.

— Наши собаки очень хорошо ищут живых людей под завалами именно, когда происходит техногенная авария. Ребята просили руководство службы отправить, но не были услышаны, — рассказала Римма Садыкова, бывший руководитель пресс-центра управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Спасти удалось одного — 11 месячного Ванечку. Малыш, пробывший на морозе 35 часов под бетонными руинами, сейчас в московском центре детской хирургии и травматологии имени Рошаля. Его состояние улучшилось, он уже самостоятельно кушает.

— Пишут слова поддержки, все молятся за Ваню. Всем огромное спасибо, — сказала Ольга Фокина, мать Ивана Фокина

Настоящее чудо: видео спасения малыша из-под завалов в Магнитогорске

Благодарить бесконечно Ольга готова спасателя Петра Гриценко. Когда казалось, что шансов на спасение выживших больше нет, именно он услышал детский плач под завалами, стал пробираться к малышу, успокоил его, а когда взял на руки сразу побежал к врачам скорой помощи.

— Я проверил руки, ноги, убедился, что они не зажаты и я могу их достать, увидел, что ножка сломана. Я поместил его безопасным образом на руки, — вспоминает Петр Гриценко, начальник управления ФГКУ «Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Возле жилого дома появились два стихийных мемориала. Они разделены забором, где идут работы по демонтажу поврежденных подъездов. Каждый день горожане несут сюда цветы, игрушки, записки со словами скорби, зажигают свечи в память о погибших.

Родственникам погибших теперь предстоит учится жить заново. Юлия Терехина до последнего верила, что родную сестру спасли. Искала ее по больницам. Хотя сама прекрасно понимала, что уйти из дома в ту роковую ночь Марина не могла. Через полтора часа женщина должна были пойти на работу. Ее тело кинологи найдут последней. Она будет 39-й в списке жертв магнитогорской трагедии.

— Она не просто мне сестра, она мне друг. Она все, что у меня было. Я не знаю, как объяснить. Очень больно, — сказала Юлия Терехина, сестра погибшей Марины Шубиной.

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