Диалог на высшем уровне теперь носит здесь регулярный характер. Россию и Сербию объединяют не только общие культурные и духовные корни, страны — полноценные партнеры по всем ключевым направлениям. Вот и в этот раз лидеры двух государств показали всему миру пример настоящей и крепкой дружбы. Дружбы, которой так не хватает многим серьезным политикам.

Стоит отметить, что российского президента в Сербии ждали и политики, и бизнесмены, и обычные люди. Среди них жители небольшого села Путиново на юге Сербии. Населенный пункт был официально переименован по просьбе местных.

— Путин? Путин — супер. Супер! Даже по одному только разговору видно, что он отличный человек, — признается Петрушич Милица, житель села Путиново.

По случаю официального визита Путина здесь специально открыли закрытое на зиму кафе «Крым». Во-первых, это символично, а, во-вторых, тут самый большой телевизор в селе. Путина в Сербии по сербским каналам транслировали без перерыва, в прямом эфире.

— Мы рады, что Путин приехал в Сербию. Это исторический визит, потому что российский президент всегда поддерживал нашу страну. И вообще, русские всегда нам помогали. Мы это помним, — рассказал Пятому каналу Малиша Петрушич, житель села Путиново.

За всем, что сказал и сделал российский лидер, в домах следили, отрываясь только на то, чтобы поправить дрова в печке. Как считают жители Путиново, да и большинство сербов, российский президент приехал, чтобы помочь их стране. И Владимир Путин сделал это — вывел Сербию на новый уровень. Через страну пройдет российский газ, а значит все соседние балканские государства к ней потянутся.

Эта официальная встреча по длительности может претендовать на рекорд. Встречу гостя — то, что обычно занимает не больше полутора минут, президенты растянули аж на 15. Сначала обнялись, затем затеяли беседу, прямо на ковровой дорожке, перед многочисленным почетным караулом в синих шинелях. Видимо, именно этот момент и можно считать началом переговоров. К слову, закончились они действительно удачно, для обеих сторон.

— Что касается вопросов энергетики, то мы готовы реализовать проекты продолжения «Турецкого потока». Мы с Сербией такую работу ведем. Это касается и развития инфраструктуры, в том числе транзитной инфраструктуры по сербской территории. Мы готовы вложить в это необходимые ресурсы, они будут исчисляться где-то примерно в один миллиард 400 миллионов долларов, — сообщил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.

Новость о том, что ветка «Турецкого потока» пройдет по сербской территории, все остальные соглашения как-то сразу отодвинула на второй план. А ведь подписано было многое. Те же крупные контракты с РЖД и Росатомом. Также Россия и Сербия продолжат сотрудничество и по линии ВПК. Правда, далеко не все детали в этот раз раскрыли.

— Мы не только поставляем военную технику, но и приобретаем военное имущество в Сербии. В том числе и боевую технику. Имею в виду, ну вы знаете что, я уже об этом говорил, — заметил Владимир Путин.

Всем заметный пример военно-технического сотрудничества — МИГи, которые встречали борт российского президента в сербском небе. Их наша страна передала Сербии в прошлом году. И, по сути, это была еще и политическая поддержка. Сербия — претендент на вступление в Евросоюз, но ради этого не готова поступиться принципами. Запад давит на нее постоянно, например, требуют отказаться от Косово.

В новейшей истории Сербии Косово — самая трагическая страница. Под предлогом защиты косовских албанцев самолеты НАТО три месяца бомбили Белград. С тех пор Косово — самопровозглашенное государство, которое Россия не признает. В Сербии ей благодарны в том числе и за это.

— Западные страны играют на то, чтобы выровнять все Балканы, отутюжить и лишить их какой-то самоидентификации. Их задача — сделать рафинированное правительство, рафинированную элиту, которая будет чисто смотреть только на Европу, будет придерживаться Европейского консенсуса в рамках либеральных, общеевропейских ценностей. Потеряет определенным образом национальное лицо, — уверен политолог Дмитрий Солонников.

Здесь работает древний принцип «разделяй и властвуй». Раздробленность на Балканах выгодна в первую очередь США. В окрестностях Белграда недавно прошли американо-сербские учения, что породило много слухов. Впрочем глава сербского МИД в интервью «Известиям» возможность вступления Сербии в НАТО исключил.

— Есть ли возможность, хотя бы теоретическая, что Сербия когда-нибудь окажется в блоке НАТО?

— Это нереально, это что-то из области научной фантастики. У Сербии нет намерений стать членом НАТО, учитывая наш негативный опыт в прошлом, — заверил глава МИД республики Сербия Ивица Дачич

Поддерживает наша страна Сербию не только политически, но и культурно. Сложная мозаика на куполе и стенах Храма святого Саввы — подарок России. Сам храм по сути — это памятник упорству сербов. Его строили сквозь века: проект появится в XIX веке, возводить его начали в XX, а закончили само здание уже XXI. И работы все еще продолжаются. Москва помогает финансово, стекло также полностью отливается у нас, на месте работают мастера из России.

— Сама архитектура храма провоцировала именно мозаику делать, не роспись, фреску, а именно мозаику. Монументальную, лаконичную, торжественную, золотофонную, — вспоминает художник Николай Мухин

Несколько частей мозаики в храме оставили, чтобы ее закончил российский президент — это три небольших плитки цветов российского и сербского флагов. Владимир Путин справился с задачей, ему даже предложили должность в бригаде мозаичистов. Российский лидер пошутил — спросил, когда зарплата. Но после отметил, что подобные вещи Россия делает бескорыстно.

За посещением Владимира Путина храма святого Саввы сербы также следили в прямом эфире по телевизору. Но многие решили прийти на место — с плакатами в и портретами российского лидера в руках они стягивались к площади несколько часов. Собралось в итоге около ста тридцати тысяч человек. Владимир Путин нашел время, чтобы выйти к собравшимся и выступить перед ними с короткой речью на двух языках: «Хвала… спасибо за дружбу».

Ранее Пятый канал сообщал, что сербские спецслужбы арестовали ваххабита, который готовил покушение на Путина.