Беглов направил кандидатуры вице-губернаторов Петербурга на согласование в ЗакС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на согласование в Заксобрание города кандидатуры шести своих новых заместителей.

Между членами новой команды помощников губернатора города также будут перераспределены обязанности.

Как сообщает пресс-служба администрации Смольного, вице-губернаторами Санкт-Петербурга Александром Бегловым выбраны: Эдуард Батанов, Евгений Елин, Владимир Княгинин, Максим Шаскольский, Любовь Совершаева и Николай Линченко.

По предварительной информации, Эдуард Батанов будет отвечать за инвестиционную политику и развитие транспортной инфраструктуры. Николай Линченко должен занять пост вице-губернатора, отвечающего в городском правительстве за «строительный блок». Максим Шасколький будет отвечать в правительстве за энергетику и тарифное регулирование. Любовь Совершаева займется в Смольном взаимодействием со СМИ и избирательными комиссиями.

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Батанов Эдуард Викторович — уроженец города Оренбурга, 49 лет. Два высших образования, в том числе по специальности «Финансы и кредит». С 1999-го по 2015 год занимал различные должности в администрации и правительстве Санкт-Петербурга. С августа 2016 года временно исполнял обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области. С октября 2017-го по январь 2019 года занимал пост первого вице-премьера правительства Калининградской области. Кандидатура Батанова рекомендована Александром Бегловым на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов инвестиционной политики и транспорта. Развития Арктической зоны.

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Елин Евгений Иванович — 56 лет, родился в городе Ленинграде, кандидат экономических наук. В период с 2000-го по 2004 годы являлся руководителем Департамента бюджетных кредитов и гарантий Министерства финансов РФ. С 2009 года по 2012-й занимал пост председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли правительства Санкт-Петербурга. С 2013-го по 2016 — заместитель министра экономического развития РФ. С 2016-го по 2017-й — заместитель министра экономического развития РФ. Кандидатура Елина предложена главой города на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов экономического развития и стратегического планирования Санкт-Петербурга, учета государственного имущества Санкт-Петербурга, управления и распоряжения им.

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Княгинин Владимир Николаевич — 57 лет, родился в городе Абакане Красноярского края, кандидат юридических наук. С 2006-го по 2014 год — директор Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад». С 2014-го по 2016 год — президент Фонда «Центр стратегических разработок». В 2016 году становится вице-президентом Фонда «Центр стратегических разработок» в Москве. С ноября 2018 года является советником губернатора Санкт-Петербурга. Кандидатура Княгинина предложена на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов профессионального образования и научной политики Санкт-Петербурга.

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Шаскольский Максим Алексеевич — 44 года. С 2010 по 2013 год — управляющий директор — первый заместитель генерального директора ОАО «Петербургская сбытовая компания» (ПСК). С 2013-го по 10 января 2019 года гендиректор АО «Петербургская сбытовая компания». Кандидатура Шаскольского предложена на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования.

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Совершаева Любовь Павловна — родилась в городе Ленинграде в 1956 году, кандидат экономических наук. С 1996-го по 2000 год занимала пост вице-губернатора Ленинградской области — председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом. В период с 2000-го по 2006 год — замещала должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). С 2013 года по ноябрь 2018-го — заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО. С ноября 2018 года — руководитель Аппарата губернатора Санкт-Петербурга. Кандидатура Совершаевой предложена Александром Бегловым на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга — руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.

Kanoner.com/ Денис Панов

Линченко Николай Викторович — 41 год, уроженец города Ленинграда, кандидат экономических наук. С 2000-го по 2009 год возглавлял Аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга А. И. Вахмистрова. С 2009 года по 2011-й — первый заместитель главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга. С 2011-го по 2012 год — глава администрации Адмиралтейского района Северной столицы. С 2012 года — является заместителем директора Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ. Его кандидатура предложена на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры и градостроительства.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от занимаемых постов по собственному желанию вице-губернаторов Северной столицы Александра Говорунова и Михаила Кучерявого.