В США создали датчик, следящий за показателями организма по составу пота

Биоинженеры из Северо-западного университета в Иллинойсе создали крошечный датчик, позволяющий круглосуточно следить за различными показателями организма по анализу состава пота.

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Устройство размером с маленькую монету крепится к ладони. Оно имеет крошечные отверстия в основании, в которые естественным образом стекает пот. Оттуда сложная сеть клапанов и микроканалов, каждый примерно шириной с человеческий волос, направляет пот в крошечные резервуары. Каждый резервуар содержит датчик, который реагирует с химическим веществом в поту, таким как глюкоза или молочная кислота, что важно для диабетиков и больных муковисцидозом. При этом никакой батарейки или другого источника питания прибору не требуется.

Как сообщает The New York Times, датчик уже успешно протестирован в одной из детских клиник, но прежде чем его выпустят на рынок, прибор должен пройти еще несколько клинических испытаний. Кроме того, ученые собираются добавить в устройство еще несколько сенсоров, чувствительных к мочевине и креатинину, которые характеризуют состояние почек.

Предполагается, что пользоваться датчиком будут не только больные, но и спортсмены, которые следят за состоянием организма.

Ранее Пятый канал рассказывал, что американские ученые разработали растворяемые в организме датчики.