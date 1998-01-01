По факту крушения истребителей-бомбардировщиков Су-34 ведется следствие

По факту столкновения двух самолетов Су-34 ведется следствие. Следователи работают на месте вылета самолетов — в войсковой части в Комсомольске-на-Амуре и в районе крушения — Японском море. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил представитель военного следственного управления СКР по Тихоокеанскому флоту.

Следствие рассматривает все версии случившегося. Для установления точных обстоятельств крушения истребителей-бомбардировщиков проводятся медицинские и технические экспертизы.

Ранее Пятый канал сообщал, что утром 18 января при выполнении тренировочного полета в районе Японского моря столкнулись два истребителя Су-34, четверо летчиков катапультировались. Один из пилотов обнаружен живым. Двое других, вероятно, запутались в парашютах. Операция по поиску четвертого летчика на Дальнем Востоке продолжается.