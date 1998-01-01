Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке

В небе над Дальним Востоком произошло столкновение двух истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в силовых структурах региона. Инцидент произошел днем в пятницу, 18 января.

— Два Су-34 шли со стороны моря и столкнулись в воздухе. Экипаж одного самолета катапультировался. О судьбе обоих экипажей пока ничего неизвестно, — рассказал представитель экстренных служб.

Он также добавил, что после исчезновения Су-34 с радаров, очевидцы наблюдали в небе два парашютных купола. По всей вероятности, столкновение произошло около 9 часов утра по московскому времени.

Сообщается, что один Су-34 после столкновения упал в море. Что стало со вторым истребителей-бомбардировщиком — пока неизвестно.

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