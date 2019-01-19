Операция по поиску четвертого летчика на Дальнем Востоке продолжается

Поисково-спасательная операция по поиску четвертого летчика, члена экипажа одного из двух истребителей-бомбардировщиков Су-34, разбившихся в Татарском проливе продолжается.

Ранее сообщалось, что пилот одного из Су-34 был найден живым, его сняли со спасательного плотика. Позже были обнаружены еще двое летчиков без признаков жизни, сообщает РИА Новости.

Катастрофа произошла в пятницу 18 января, по предварительной информации, самолеты задели друг друга в воздухе, после чего упали в акватории Татарского пролива, отделяющий остров Сахалин от Хабаровского края. Экипажам удалось катапультироваться.

В районе происшествия действуют экипажи кораблей Тихоокеанского флота и специализированный корабль «Игорь Белоусов», а также самолетов Ан-12, Ан-30, Ту-142 и вертолетов Ми-8. По сообщению регионального Гидрометцентра, в ближайшее время ветер в районе поисков усилится до 20 метров в секунду, при этом погода без осадков. Опасное волнение в Татарском проливе снижается.

Ранее Пятый канал рассказывал об обнаружении выжившего пилота.