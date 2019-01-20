Погибшие при столкновении Су-34 на Сахалине летчики запутались в парашютах

Погибшие при столкновении истребителей в Татарском проливе летчики запутались в парашютах при попытке эвакуации. Об этом сообщают «Известия».

Экипажу одного из отправившегося на поиски пилотов судов удалось найти спасательный плот. На нем моряки обнаружили тело, которое было одето в защитный костюм и летный шлем. Покойный не отстегнул парашют и был опутан фалом.

В ходе поисково-спасательной операции удалось обнаружить еще два плота, в одном из которых также находилось опутанное стропами и парашютом тело. Кроме того, моряки нашли дрейфующую сумку со снабжением и несколько обломков самолета.

Поиски еще одного летчика продолжаются.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что утром 18 января при выполнении тренировочного полета в районе Японского моря столкнулись два истребителя Су-34, четверо летчиков эвакуировались. ЧП произошло примерно в 35 километрах от берега. Живым удалось обнаружить пока только одного из пилотов упавших истребителей.