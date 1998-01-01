Пропасть между богатыми и бедными растет с пугающей скоростью

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По оценке благотворительных организаций, в 2018 году состояние беднейшей половины мира сократилось на 11%, в то время как миллиардеры стали богаче на 12%.

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Разрыв между богатыми и бедными достиг угрожающих размеров за прошедший год. В ряде стан сложилась взрывоопасная ситуация, когда состояние небольшого количества людей превышает накопления большинства. Об этом говорится в докладе международной организации Oxfam, озвученном в понедельник 21 января.

По мнению специалистов, в последнее десятилетие налоговые ставки для корпораций и обеспеченных людей заметно снизились. Из-за этого налоговое бремя ложится на плечи необеспеченных слоев населения. Эти бедняки особенно страдают от потребительских сборов, таких как налог на добавленную стоимость, сообщает агентство Reuters.

В докладе говорится, что 26 самых богатых людей сосредоточили в своих руках состояние равное состоянию 3,8 миллиарда человек, то есть половины населения Земли. Только за последний год бедняки стали беднее еще на 11%, а богатые приумножили свои накопления на 12%.

Ранее Пятый канал сообщал, что малоимущей семье в Таганроге дали единовременное пособие — 47 рублей 50 копеек.

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