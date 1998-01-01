Сенаторы хотят пересмотреть длительность новогодних каникул

Продолжительность новогодних выходных предложили выбирать самим россиянам. О соответствующей депутатской инициативе сообщил «Российской газете» глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

В Госдуме считают, что режим работы в праздничные дни могут устанавливать внутри трудовых коллективов. Рязанский отметил, что в таком случае сложности могут возникнуть в работе государственных и социальных предприятий и учреждений.

Сенатор заявил, что вопрос о длительности праздничных выходных должен решаться в рамках государственной политики.

Ранее Пятый канал рассказывал, как войти в рабочий ритм после продолжительных новогодних каникул.