Сенаторы хотят пересмотреть длительность новогодних каникул

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О возможном обсуждении продолжительности праздничных выходных сообщили в Совфеде.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Продолжительность новогодних выходных предложили выбирать самим россиянам. О соответствующей депутатской инициативе сообщил «Российской газете» глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

В Госдуме считают, что режим работы в праздничные дни могут устанавливать внутри трудовых коллективов. Рязанский отметил, что в таком случае сложности могут возникнуть в работе государственных и социальных предприятий и учреждений.

Сенатор заявил, что вопрос о длительности праздничных выходных должен решаться в рамках государственной политики.

Ранее Пятый канал рассказывал, как войти в рабочий ритм после продолжительных новогодних каникул.

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