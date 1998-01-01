Забытые сокровища: Как в Узбекистане обнаружили многомиллионный клад

В Узбекистане обнаружили клад, который оценили в миллион долларов. В подвале старинного дома хранились предметы искусства, иконы, золотые и серебряные монеты, драгоценности и посуда. Фото уникальной находки появились в сети.

В тайнике сохранилось много предметов из Ташкентского дворца князя Николая Романова. Он был сослан из Петербурга после скандала, связанного с кражей драгоценностей своей матери. По мнению ряда искусствоведов, суммарная стоимость найденных артефактов намного больше миллиона. Сейчас их перевозят в узбекские музеи, часть планируют отдать на реставрацию иностранным специалистам.

Ранее Пятый канал сообщал, что археологи нашли череп мамонта с кладом на раскопках в Подмосковье.