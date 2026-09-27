Патриарх Кирилл освятил колокол, изготовленный в память о погибших на СВО

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 14 0

Во дворе храма прошла памятная церемония, на которой духовенство и близкие почтили память земляков.

колокол

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Патриарх Кирилл освятил колокол, изготовленный в память о погибших на СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Воскресенский кафедральный собор в Суздале Владимирской области. Во дворе храма он освятил колокол, изготовленный в память о жителях Суздаля и Суздальского района, погибших в ходе специальной военной операции. Имена погибших указаны на самом колоколе.

После освящения патриарх обратился к родственникам погибших. Он отметил, что пережить потерю близкого человека — тяжелое испытание, особенно для матерей. По словам патриарха, вера в продолжение жизни после смерти помогает людям справляться с болью утраты и не терять надежду. Церемония прошла во время визита патриарха Кирилла в Суздаль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в начале сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретил мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя.

Кроме того, ковчег с частицей мощей великого князя доставили в Главный храм Вооруженных сил России в парке «Патриот». Там проходит молебен, под председательством синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

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