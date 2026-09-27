Американский самолет-разведчик почти три часа кружил у Калининградской области

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 31 0

Днем ранее воздушное судно этой модели заметили в акватории Черного моря.

Что делал американский разведчик в небе над Калининградом

Фото: www.globallookpress.com/Oliver Brandt

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Американский разведывательный самолет Bombardier ARTEMIS II провел несколько часов у границ Калининградской области. Это подтверждают полетные данные, изученные РИА Новости.

Воздушное судно США покинуло территорию Румынии утром 27 сентября. В агентстве заявили, что в 10:40 по московскому времени оно совершило маневр неподалеку от города Августов в Польше, после чего проследовал в направлении российского региона и кружил у его границ.

В агентстве уточнили, что самолет-разведчик провел в указанной зоне почти три часа, а затем покинул ее. Конечную точку маршрута установить не удалось.

За день до инцидента у Калининградской области борт той же модели свыше четырех часов оставался в небе над Черным морем. Появление воздушного судна в акватории зафиксировали в 8:45 — с этого момента самолет не покидал указанное место.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дрон НАТО после того, как покинул базу Сигонелла в Италии, подал сигнал тревоги над Черным море из-за потери связи с землей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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