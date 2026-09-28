Пассажирский самолет экстренно сел во Франции из-за загоревшегося пауэрбанка

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 30 0

Члены экипажа успели потушить огонь до приземления лайнера.

Почему брать пауэрбанк в самолет опасно

Фото: www.globallookpress.com/Hannes P. Albert

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Пассажирский самолет авиакомпании Lufthansa, следовавший из Франкфурта-на-Майне в Лиссабон, совершил вынужденную посадку во французском Лионе после возгорания внешнего аккумулятора на борту. Об этом сообщил телеканал RTL со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

«Из соображений безопасности пилоты приняли решение совершить вынужденную посадку в Лионе и объявили сигнал бедствия, чтобы получить приоритетное право на приземление», — заявили в Lufthansa.

Возгорание произошло в районе одного из пассажирских кресел. Экипаж быстро справился с огнем и поместил пауэрбанк в специальную противопожарную сумку, предназначенную для таких случаев.

Самолет вылетел из Франкфурта в 20:47 по местному времени (в 21:47 по московскому времени. –Прим. ред.). Во время полета над Швейцарией лайнер начал терять высоту, после чего экипаж принял решение изменить маршрут.

Посадка в аэропорту Лиона состоялась в 21:55 по местному времени (в 22:55 по московскому времени. — Прим. ред.). На борту находились 198 пассажиров и шесть членов экипажа.

После приземления пассажиров разместили в гостиницах. На следующий день Lufthansa организовала для них альтернативные варианты продолжения поездки.

«Пассажиры были перебронированы на другие рейсы на 27 сентября для продолжения полета в Лиссабон», — уточнили в авиакомпании.

В Lufthansa подчеркнули, что безопасность полетов остается главным приоритетом, и извинились перед пассажирами за задержку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самолет турецкой авиакомпании AJet совершил вынужденную посадку в Анталье после того, как пассажирке стало плохо во время рейса из Медины. У женщины остановилось сердце, находившийся на борту врач около получаса пытался ее реанимировать, но спасти пассажирку не удалось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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