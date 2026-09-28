Дома и стены лечат? Почему после выписки из больницы ухудшается самочувствие

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 34 0

Оказалось, что возвращение к обычной жизни может оказаться непростым испытанием.

Почему после выписки из больницы самочувствие ухудшается

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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Психолог Изюмова: после выписки из больницы может усилиться тревожность

После выписки из больницы у человека могут усилиться тревожность, бессонница и другие неприятные ощущения из-за постгоспитального синдрома. Об этом RuNews24 рассказала кандидат психологических наук, доцент Пироговского университета Ирина Изюмова.

«Дома внешних «якорей» меньше, и психика остается один на один с телесными ощущениями, страхами, воспоминаниями и вопросами «что дальше», — пояснила специалист.

Кроме психологических факторов, на состояние могут влиять изменения в лечении, отмена препаратов, сохраняющаяся боль и нарушения сна.

Для постепенного восстановления Изюмова рекомендует возвращаться к привычным делам без резких нагрузок. Важно соблюдать режим сна и питания, сохранять посильную физическую активность и принимать помощь близких.

Если тревожность, подавленность или чувство беспомощности не проходят дольше двух недель и начинают мешать повседневной жизни, психолог советует обратиться за помощью к специалисту.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с наступлением осени сокращение светового дня может влиять на сон, активность и настроение. Пасмурная погода и снижение физической активности также способны усиливать усталость.

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