На лихой тройке: В Москве состоялся чемпионат среди лучших наездников

, 13:57 Эфирная новость 15

Соревнования прошли на дорожках Центрального Московского ипподрома.

Фото, видео: Пятый канал

В Москве прошел 20-й юбилейный чемпионат среди легендарных троек. Этот вид упряжки лошадей был придуман именно в нашей стране, ему уже более двух столетий.

Современные потомки знаменитых орловских скакунов под управлением лучших наездников соревновались на сложных заснеженных дорожках Центрального Московского ипподрома, которому в этом году исполняется 185 лет. Прокатиться на традиционной русской тройке смогли и гости чемпионата. Для них также провели экскурсию по конюшням и рассказали о породах и особенностях лошадей.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Вологодской области прошел этап кубка мира по гонкам на собачьих упряжках.

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