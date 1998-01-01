На лихой тройке: В Москве состоялся чемпионат среди лучших наездников

В Москве прошел 20-й юбилейный чемпионат среди легендарных троек. Этот вид упряжки лошадей был придуман именно в нашей стране, ему уже более двух столетий.

Современные потомки знаменитых орловских скакунов под управлением лучших наездников соревновались на сложных заснеженных дорожках Центрального Московского ипподрома, которому в этом году исполняется 185 лет. Прокатиться на традиционной русской тройке смогли и гости чемпионата. Для них также провели экскурсию по конюшням и рассказали о породах и особенностях лошадей.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Вологодской области прошел этап кубка мира по гонкам на собачьих упряжках.