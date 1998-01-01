Елизавета Туктамышева обрадовала фанатов, рассказав о планах на будущее

Знаменитая спортсменка Елизавета Туктамышева сообщила, что собирается завершить карьеру. Об этом фигуристка заявила в прямом эфире на своей странице в соцсети, подчеркнув, что не знает, сколько еще нагрузок сможет выдержать.

— Это почти конец карьеры, — подытожила спортсменка.

Эта новость взбудоражила фанатов со всего мира. Пятый канал связался с Елизаветой, чтобы уточнить, что именно имела ввиду российская спортсменка.

— Высказалась я немножко в другом ключе. Подходит к концу, так сказать, моя спортивная карьера. Это не середина, не начало, но о завершении я не думаю. Все равно несколько сезонов я обязательно буду кататься. И буду кататься, насколько позволяет мне мое здоровье: психическое, физическое состояние. Поэтому волноваться не о чем, — объяснила фигуристка.

Заявление Туктамышевой также прокомментировал тренер Алексей Мишин.

— Никаких планов по завершению своей спортивной карьеры у Лизы нет. Более того: мы сейчас подбираем программы, подбираем музыку для новых композиций, работаем над усложнением содержания этих программ и полны надежд, и смотрим в будущее с оптимизмом.

Теперь фанаты точно могут вздохнуть с облегчением. Прямо завтра обладательница высоких титулов никуда уходить не собирается.

Елизавете Туктамышевой 22 года. Она была чемпионкой и России, и Европы, и мира. И этот счет не закрыт.

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