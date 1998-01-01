«Можно заработать на машину»: Раскрыта тайна гонораров фигуристов

Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о гонорарах отечесвенных спортсменов. Как оказалось, им не так много платят. Основной доход приносят ледовые шоу, участвуя в которых можно заработать на неплохой автомобиль.

— Шоу — это самое распространенное, чем зарабатывают фигуристы. Когда у меня перерыв между соревнованиями и при этом есть силы и здоровье, я иногда езжу на шоу. Можно много заработать, на неплохую машину. Если месяц на гастролях кататься, то можно, — поделилась Туктамышева.

Однако сил и времени на гастроли не всегда хватает. Чтобы неплохо заработать, нужно проявить себя на соревнованиях. Тогда денежные суммы придут с призовых.

Основная финансовая поддержка фигуристов идет прежде всего от школы, где занимается спортсмен. Причем в разных школах зарплаты разные. Но одно правило работает везде: тем, кто пробился на национальные первенства, платят больше всего.

На победителей денег не жалеют. Федерация фигурного катания на коньках России им также выделяет средства. Перелеты, проживание, инвентарь и экипировка сборной закупается за ее счет. Некоторым фигуристам даже выписывают денежные премии.

Примечательно, что тренеры также получают зарплату от Федерации, то есть сам спортсмен не тратит на это деньги. Однако если он решит перевестись в команду иностранных специалистов, то все затраты ложатся целиком на его плечи. Например, услуги канадского тренера Орсера Евгения Медведева вынуждена оплачивать сама. А специалист берет со своих воспитанников немало: час работы с ним стоит больше 100 долларов.

Ранее Пятый канал рассказал о планах Евгении Медведевой на будущее. После канадских тренировок российская спортсменка планирует вернуться на родину.