Коллекцию великого князя Николая Романова обнаружили в Узбекистане

Не слишком впечатляющий по императорским меркам особняк — ташкентский дом петербургского князя — оказался настоящей сокровищницей. Хозяин Николай Константинович Романов был известным путешественником и коллекционером. Но, похоже, самые сокровенные богатства спрятал от посторонних глаз — на целое столетие. При раскопках в подвале археологи обнаружили потайное помещение, буквально забитое драгоценностями. В Узбекистане находку тут же прозвали кладом на миллион долларов. Но и это может оказаться весьма скромной оценкой.

— Думаю, что там ценностей на гораздо большую сумму. Этот особняк был очень богато обставлен. У Николая Константиновича была большая коллекция картин, икон, драгоценностей , — рассказал искусствовед Сергей Заграевский.

Только четыре книги из клада оценили в 600 тысяч долларов. Но самая примечательная находка, судя по скупым кадрам, которые пока предоставили ученые — золотой микроскоп. Прибор вполне мог принадлежать именно исследователю голубых кровей. Многие другие предметы тоже сияют драгметаллом. В том числе фолианты из императорской библиотеки, тесненные золотом. Есть и целые слитки общим весом в семь килограммов. Но экспертов, конечно, больше волнует нематериальное наследие.

— Готические книги западноевропейского происхождения и старые рукописи времен чуть ли не чагатайского улуса, написанные на языке тюрки, принятом в старину в качестве литературного на территории теперешнего Узбекистана , — говорит культуролог Дмитрий Спивак.

Если найденные предметы действительно принадлежали князю — все это могло бы сейчас храниться в Петербурге — например, в Мраморном дворце, который был великокняжеской резиденцией, но так и не стал постоянным домом для Николая Константиновича. Все из-за страсти к американской то ли актрисе, то ли куртизанке. Считается, что ради нее князь украл бриллианты у собственной матери и был выслан из столицы империи. Зато в Туркестане развел невероятно бурную деятельность. Великий князь оказался с предпринимательской жилкой — строил фабрики и заводы, собирал дань с местных торговцев. Рынок в Ташкенте тоже ему принадлежал.

— Если сравнивать его достояние с достоянием других великих князей, он был одним из самых богатых. А может быть и самым богатым, потому что он умел зарабатывать деньги , — делится мнением руководитель Центра истории искусств и культуры Института всеобщей истории РАН, редактор исторического журнала «Родина» Семен Экштут.

Тех предметов из ташкентского особняка, которые не были спрятаны — хватило впоследствии для целого национального музея, который был создан на основе великокняжеской коллекции. И нынешнюю находку тут же взяли под госохрану. К описи и реставрации сокровищ привлекли специалистов из Польши и Германии — но не из России.

— Это вообще история, связанная со столицами, Москвой и Петербургом. Можно только надеяться на то, что научное руководство и политическое руководство Узбекистана найдет возможность привлечь российских коллег, прежде всего из петербургского Эрмитажа, к обработке этой замечательной находки , — культуролог Дмитрий Спивак.

Находок оказалось так много, что полный реестр еще не успели составить. Ученые продолжают работу в таинственном подвале. Очевидно, в расчете, что наткнулись на кладоносную жилу.

Ранее Пятый канал сообщал, что Германия потребовала от России вернуть ценности, вывезенные во время Великой Отечественной войны. Такое заявление было озвучено в посольстве ФРГ в Москве. Немецкие дипломаты ссылаются на Гаагские правила ведения войны — конвенции, подписанные в 1899 и 1907 годах.