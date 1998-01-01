Петербуржцы опубликовали фото редкого гало в небе над Северной столицей

, 15:16 Фото 47

Оптический феномен жители города на Неве наблюдали в Московском районе.

Фото: ВКонтакте @Анна Васильева

В понедельник, 21 января, утром жители Московского района Петербурга наблюдали в небе редкое оптическое явление — эффект гало. Фотографии солнца в светящемся кольце пользователи публикуют в социальных сетях. На этот раз оптический феномен им удалось запечатлеть на Кубинской улице.

Гало чаще всего можно наблюдать зимой, но и летом это оптическое явление не бывает редким, в частности, в Петербурге. Установившиеся крещенские морозы способствует появлению этого эффекта.

Гало — это атмосферное оптическое явление, наряду с радугой и северным сиянием. Природа этого феномена — дисперсия света в кристаллах льда. В отличии от капелек воды (которые отличаются только размером) ледяные кристаллы бывают разной формы и могут летать в воздухе разными способами: парить, вращаться, медленно падать. Поэтому радуга всегда располагается в одном месте на небе, а эффект гало бывает разных видов. Теория гало была разработана французским физиком Эдмом Мариоттом.

Ранее Пятый канал рассказал, как жители Земли наблюдали полное затмение «кровавой» Луны.

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