Уголовное дело возбуждено по факту гибели российских военных в Абхазии, сообщает ТАСС со ссылкой на военную прокуратуру Южного военного округа. Виновнику грозит до семи лет лишения свободы. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе человеческий фактор и техническую неисправность.

Ранее Пятый канал сообщил, что в пятницу, 18 января, в Абхазии при следовании колонны военной техники с полигона на базу в результате опрокидывания БТР в ущелье погибли трое российских военнослужащих, еще двое пострадали.

В Южном военном округе создана комиссия для расследования обстоятельств произошедшего.