В результате опрокидывания БТР в ущелье в Абхазии погибли трое российских военнослужащих, еще двое пострадали. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на Южный военный округ.

По данным военных, 18 января при следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал на базу в Республике Абхазия БТР-80 рухнул в ущелье. В аварии погибли трое военнослужащих, еще двоих пострадавших госпитализировали на вертолете Ми-8.

В Южном военном округе создана комиссия для расследования обстоятельств инцидента. Среди основных версий — техническая неисправность и человеческий фактор.

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