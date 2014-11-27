Власти Петербурга расторгли контракт с «Метростроем»

Администрация Санкт-Петербурга разрывает контракт с «Метростроем». Информация об этом появилась на официальном сайте городского правительства.

Как отмечается в сообщении на портале, попрощаться с компанией пришлось из-за того, что «Метрострой» регулярно срывал сроки госконтрактов и сдавал станции метро с нарушениями.

— Причиной расторжения стало грубое неисполнение со стороны генеральной подрядной организации условий государственных контрактов и некачественное планирование выполнения производственных программ. Глубокий анализ текущего экономического состояния ОАО «Метрострой» показал, что компания не справится с исполнением заключенных госконтрактов даже при условии потенциальной докапитализации. Кроме того, ни одно кредитное учреждение не взяло на себя обязательств предоставить ОАО «Метрострой» дополнительные банковские гарантии и кредиты, — значится в тексте.

В правительстве Петербурга отметили, что первые проблемы возникли у компании при строительстве зеленой, Невско-Василеостровской линии. Новые станции, которые планировалось ввести к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, были сданы с опозданием более чем на три месяца и только после личного вмешательства первых лиц Петербурга. Проблемы возникли и при продолжении Фрунзенско-Приморской (фиолетовой) линии — в этом случае сроки сдачи объект были сорваны дважды.

— Правительство Санкт-Петербурга беспокоит текущая ситуация в отрасли метростроения в целом. Особые опасения вызывает несвоевременная выплата заработной платы работникам субподрядных организаций, что приводит к росту социальной напряженности, рискам потери квалифицированных рабочих кадров в сфере метростроения. Город заинтересован в том, чтобы профессиональные работники регулярно получали достойную заработную плату вовремя, смотрели с уверенностью в завтрашний день и имели возможность реализовать свой потенциал , — отмечается в обращении.

О задержках выплаты зарплат рабочим «Метростроя» Пятый канал сообщал в марте 2018 года. В первый раз эту проблему удалось решить, однако уже в декабре петербургской администрации пришлось создать оперативный штаб, чтобы ликвидировать новую задолженность компании перед сотрудниками.