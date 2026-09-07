Народная артистка Мария Аронова рассказала о своем опыте работы с Сергеем Безруковым. Она поделилась воспоминаниями с 5-tv.ru на премьере фильма «Не по-детски».

Актриса работала с Безруковым в знаменитом российском сериале нулевых «Бригада». Уже тогда, во время съемок в 2001 году, Сергею было присвоено почетное звание заслуженного артиста России.

«Сережа же самый молодой народный артист России, Сережа звезда, Сережа, Безруков… И рядом стоит Володя Вдовиченко, Дима Дюжев, Пашка Майков — люди, которые еще учились и вообще были никем», — рассказала актриса об образе звезды.

Аронова призналась, что до работы с Безруковым была уверена, что он болеет звездной болезнью.

«Ну, думаю, сейчас начнется… Приезжает парень, совершенно не отличающийся от этих троих. Вместе с ними ест, говорит, работает», — поделилась воспоминаниями она.

Однако артист удивил Аронову своей открытостью не только в кадре, но и за ним.

«Сережа полностью снял эту разницу между собой и ребятами, которые тогда, до „Бригады“, были вообще никем. С Сережей работать — одно удовольствие», — заявила Мария.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники публикуют советы по похудению от имени Ароновой.

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