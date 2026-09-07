Захарова обвинила ЕС в использовании темы прав человека для давления на страны

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 24 0

Российский дипломат раскритиковала новый доклад Брюсселя.

Как Захарова относится к ЕС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Европейский союз (ЕС) использует тему прав человека как инструмент вмешательства во внутренние дела независимых государств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя доклад ЕС о правах человека и демократии в мире.

«Показательно, что в Брюсселе уже даже не скрывают использование правочеловеческой повестки для открытого вмешательства во внутренние дела проводящих независимую политику государств», — заявила Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.

По ее словам, ЕС выделяет значительные средства на поддержку организаций, СМИ и активистов в отдельных странах. Как считает дипломат, таким образом Брюссель пытается влиять на внутреннюю ситуацию и внешнюю политику этих государств.

Захарова также заявила, что содержание доклада носит выраженный политический характер. Она отметила, что документ состоит из претензий к отдельным государствам и оценок, которые, по ее мнению, зависят от отношения этих стран к ЕС.

В качестве примера она привела различия в оценках ситуации на Украине и в России.

Кроме того, Захарова отметила, что заявления Брюсселя о защите прав человека выглядят противоречиво на фоне роста русофобии и ограничения инакомыслия внутри самого Евросоюза.

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