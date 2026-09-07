Зашатался и прижат: партия Мерца с треском провалилась на выборах в Саксонии-Анхальт

А между тем проблемы у немецких властей теперь не только во внешней политике. На выборах в Саксонии-Анхальт партия канцлера Фридриха Мерца потерпела оглушительное поражение. Успех АдГ стал серьезным ударом по правящей партии и тревожным сигналом для всей Европы.

Польский премьер Дональд Туск вообще не стеснялся в выражениях и написал в соцсетях, что радоваться этому могут, цитата, или идиоты или предатели. В Париже победу оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» назвали очень тревожным сигналом.

Сам Мерц прервал молчание и признал: стране нужны глобальные реформы. Триумф АдГ — результат накопившейся усталости граждан от проблем, которые правительство фактически игнорирует, направляя все ресурсы на поддержку Киева. Чем для Берлина обернется успех противников Мерца — разбирался корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

От него все устали, но он не уходит.

После суток молчания и кризисных заседаний Мерц признает масштаб электоральной катастрофы. Только отказывается от персональной ответственности.

«Это потрясает нашу партию до самых оснований. Это результат выборов, который мы не можем просто игнорировать. Мы не будем. Мы не можем просто перейти к обычной повестке. Ни я, ни федеральное правительство», — заявил канцлер Фридрих Мерц.

Но именно эта их обычная повестка, судя по результату правых в Саксонии-Анхальт, отвергнута почти каждым вторым избирателем. «Альтернатива для Германии» более чем вдвое опережает ХДС, в которой председательствует канцлер.

«Люди совершенно ясно показали, что наконец хотят политических перемен. И прежде всего они показали, что хотят этих перемен вместе с нами. Мы получили именно такой результат выборов, какого и хотели», — сказал представитель партии АдГ Ульрих Зигмунд.

И это уже невозможно списать только на традиционное протестное голосование восточногерманских немцев — полтора года «мерцекратии» и результат Саксонии-Анхальт показывает, насколько сильно накопилось раздражение федеральной политикой. Недовольство реформами, тяжелейшее положение дел в экономике и промышленности.

Буквально наутро после выборов деловое издание Bloomberg выходит с данными нового рекордного падения производства — никакого восстановления, даже едва наметившегося. Но денег у государства меньше не становится — миллиарды идут на оборону и помощь Киеву. Именно этот курс терпит поражение на выборах, где вперед вырываются не только правые, но и все, кто выступает против войны и санкций. Союз Сары Вагенкнехт преодолел пятипроцентный барьер с предвыборными плакатами с изображением Зеленского с протянутой рукой.

В то время как официальный Берлин выбрал путь дальнейшей эскалации, германские медиа утром пишут уже не о том, проиграл ли Мерц, а насколько тяжело. Канцлер «зашатался», «прижат», переживает «личное унижение», а сам результат ХДС называют не поражением, а катастрофой и расплатой за политику Берлина.

«Фридрих Мерц — самый непопулярный канцлер Германии со времен Второй мировой войны. С одной стороны, ему уже нечего терять, но с другой — он может окончательно потерять свой авторитет на фоне ожидаемой крупной победы АдГ», — сказал немецкий политолог Ральф Нимайер.

Внутри правящей партии раскол — одни публично выступают за немедленные кадровые решения вплоть до отставки Мерца, другие выступают в защиту нынешнего курса и еще попытаются не допустить АдГ к самому управлению землёй Саксония-Анхальт.

Результат, который еще недавно казался невозможным: правая партия становится сильнейшей в одном из ключевых регионов. Но «АдГ победила» и «АдГ получила власть» — не одно и то же. Парадокс немецкой системы в том, что победить на выборах и получить власть здесь не одно и то же. Премьер-министра избирает новый ландтаг тайным голосованием, все будет зависеть от распределения депутатских кресел и возможных анти-АдГ-коалиций.

Однако при любом финальном раскладе правящая элита погружается в хаос и кризис. И все сложнее будет объяснить избирателям, почему партия, за которую проголосовал почти каждый второй, в итоге снова не допущена к власти.

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