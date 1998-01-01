Пилот назвал причины выкатки самолета за пределы ВПП в Шереметьево

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ продолжают выяснять обстоятельства выкатки лайнера авиакомпании Smart Wings в воскресенье, 13 января, за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в московском аэропорту «Шереметьево».

Свою версию предоставили и в руководстве воздушной гавани. Как сообщила ТАСС директор дирекции общественных связей аэропорта Анна Захаренкова, предварительно, причиной ЧП мог встать вывод двигателей на режим взлета. Такой вывод был сделан на основании объяснительной записки командира воздушного судна. В ней он сообщил, что лайнером управлял второй пилот.

— При движении воздушным судном управлял второй пилот, причиной отклонения от маршрута стал асимметричный вывод двигателей РУДами [рычагами управления двигателями] на взлетный режим, — процитировала агентству объяснительную Захаренкова.

Как сообщал ранее Пятый канал, следователи СК РФ рассматривают две версии произошедшего - ошибка пилота или плохо убранная от снега ВПП.