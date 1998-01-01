Пилот назвал причины выкатки самолета за пределы ВПП в Шереметьево

, 22:44 101

Инцидент в столичном аэропорту произошел в воскресенье с лайнером авиакомпании Smart Wings.

Фото: www.globallookpress.com

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ продолжают выяснять обстоятельства выкатки лайнера авиакомпании Smart Wings в воскресенье, 13 января, за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в московском аэропорту «Шереметьево».

Свою версию предоставили и в руководстве воздушной гавани. Как сообщила ТАСС директор дирекции общественных связей аэропорта Анна Захаренкова, предварительно, причиной ЧП мог встать вывод двигателей на режим взлета. Такой вывод был сделан на основании объяснительной записки командира воздушного судна. В ней он сообщил, что лайнером управлял второй пилот.

— При движении воздушным судном управлял второй пилот, причиной отклонения от маршрута стал асимметричный вывод двигателей РУДами [рычагами управления двигателями] на взлетный режим, — процитировала агентству объяснительную Захаренкова.

Как сообщал ранее Пятый канал, следователи СК РФ рассматривают две версии произошедшего - ошибка пилота или плохо убранная от снега ВПП.

В связи с инцидентом ВПП была закрыта, самолеты уходили на запасной аэродром в «Домодедово». Позже лайнер эвакуировали и полосу открыли для взлета и посадки. Никто из находящихся на борту 40 человек не пострадал.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

23:03
Пассажиры вылетевшего из Петербурга самолета пожаловались на непредвиденное шоу
22:44
Пилот назвал причины выкатки самолета за пределы ВПП в Шереметьево
22:31
Эксперты рассказали, у каких специалистов в 2019 году вырастет зарплата
22:14
В чем секрет оптической иллюзии: «полосатая картинка» с котом взорвала интернет
21:57
Порошенко предложил РПЦ «доказать» собственную каноничность и показать томос
21:31
Как встречать старый Новый год — традиции, приметы, гадания.
21:15
«Стройняшка» или «анорексичка»: в сети бурно обсуждают снимок Гагариной в бикини
20:58
Польша собирается построить искусственный остров в Калининградском заливе
20:44
МИД РФ удивился нежеланию Токио проводить брифинг после переговоров
20:29
Пятилетний малыш пожаловался следователям на нетрезвых родителей
20:18
«Никто не способен остановить Украину» — Порошенко о «крепнущей» независимости
20:06
Трамп пообещал обнародовать протоколы личных переговоров с Путиным
19:53
Молодая львица устроила переполох в спальном районе Петербурга
19:41
Российские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Германии
19:29
Названа возможная причина инцидента с самолетом в Шереметьево
19:25
В Ингушетии похоронили силовика, погибшего при обстреле машины с полицейскими
19:14
Скончался актер и педагог Евгений Радомысленский
18:54
Цымбалюк-Романовская объяснила появление «одиночных» фото в Instagram Шаляпина
18:42
Газовая граната взорвалась в МИД Израиля в Иерусалиме, есть пострадавшие
18:25
Тарзан выложил пикантное видео с участием Королевой и ее подруги

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Видео из Шереметьево, где самолет выкатился за пределы взлетной полосы

сегодня

Фото: Самолет при взлете выкатился за пределы ВПП в Шереметьево

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама