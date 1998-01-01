Тело погибшего моряка подняли из воды в Керченском проливе

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В результате пожара на двух кораблях, идущих под флагом Танзании в Черном море, погиб человек.

Фото: Youtube @Заур Бикчураев

Тело погибшего моряка в результате пожара на двух судах в Черном море, достали из воды в районе Керченского пролива, 21 января. Сообщается, что 31 член экипажа пока находится в воде. На помощь им направлены порядка 10 кораблей. Об этом сообщает РИА Новости.

По последним данным, среди членов экипажей не было россиян. На борту суден находились граждане Индии и Турции. Корабли шли под флагом Танзании.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места, где загорелись корабли в Керченском проливе.

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