Тело погибшего моряка подняли из воды в Керченском проливе

Тело погибшего моряка в результате пожара на двух судах в Черном море, достали из воды в районе Керченского пролива, 21 января. Сообщается, что 31 член экипажа пока находится в воде. На помощь им направлены порядка 10 кораблей. Об этом сообщает РИА Новости.

По последним данным, среди членов экипажей не было россиян. На борту суден находились граждане Индии и Турции. Корабли шли под флагом Танзании.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места, где загорелись корабли в Керченском проливе.