Мария Захарова ответила главе МИД ФРГ цитатой из Евангелия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля о том, что Россия «должна доказать? хочет ли она мира» цитатой из Евангелия.

«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас (Евангелие от Матфея, глава 7, стих 6). Это ему как члену ХДС я напоминаю, чтобы был повод Евангелие открыть, раз христианский демократ», — сказала Мария Захарова, комментируя «Звезде» слова немецкого дипломата.

Ранее по инициативе Йоханна Вадефуля состоялась его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Беседа прошла в штаб-квартире ООН 26 сентября. После встречи с российским политиком Вадефуль заявил, что весь мир хочет мира, но Россия должна это доказать.

Прежде Захарова также рассказала, что во время переговоров глав министерств на столе лежал доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских нацистов (речь про фальсификаци/ событий в Буче. — Прим.ред.). Однако германский дипломат предпочел не заметить документ. Он просто стыдливо прикрыл его блокнотом.

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