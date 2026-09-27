Район авиабазы США закрыли после тревожного инцидента

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 12 0

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации и начали проверку нескольких машин.

Район авиабазы США закрыли после тревожного инцидента

Фото: Reuters/Toby Shepheard

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Режим ЧС введен в районе британской авиабазы Фэрфорд, используемой ВВС США

Режим чрезвычайной ситуации введен в районе британской авиабазы Фэрфорд, используемой Военно-воздушными силами США. Несколько человек задержаны по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах, сообщили в полиции графства Глостершир. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Правоохранители уточнили, что специалисты армейской группы по обезвреживанию взрывоопасных предметов проводят проверку нескольких транспортных средств. В связи с операцией была организована эвакуация жителей части домов в расположенной рядом деревне Уэлфорд.

Местных жителей временно разместили в спортивно-развлекательном центре неподалеку. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

Авиабаза Фэрфорд считается одним из ключевых объектов ВВС США в Европе. На ней размещены штаб 501-го авиакрыла боевого обеспечения и 420-я авиационная эскадрилья. База также используется как передовой аэродром для размещения американских бомбардировщиков в Европе. Фэрфорд задействовалась США в операции по нанесению воздушных ударов по Ирану.

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