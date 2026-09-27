«Не верьте»: Стас Михайлов прокомментировал развод с супругой Инной

Певец Стас Михайлов призвал не верить слухам о его расставании с супругой Инной

Народный артист России Стас Михайлов опроверг новости о разводе с супругой Инной. Об этом сообщило издание MK.RU.

«Не верьте, что написано! <…> Порадуйтесь за нас: все хорошо!» — сказал исполнитель хита «Без тебя» журналисту на фестивале «Удачные песни».

Публикации о разводе Михайлова с супругой Инной не на шутку встревожили многих поклонников пары. На фоне этого певец призвал фанатов не волноваться по пустякам и заверил, что у них с женой отличные отношения. При этом артист не стал объяснять, почему Инна вдруг заявила, что ушла от него. Также по-прежнему неясно, живут они под одной крышей или нет.

Прежде Михайлов в интервью Эмину Агаларову признался, что за 15 лет брака у них с Инной случались ссоры. По его словам, и у него, и у нее горячий характер. Это, как отмечал певец, сильно мешает в семейной жизни. Однако им всегда удавалось сглаживать острые углы. Кроме того, они никогда всерьез не обсуждали развод.

На фоне слухов о разрыве отношений Стаса и Инны появились новости об измене Михайлова. Ситуацию прокомментировала народная артистка РФ Лариса Долина. По ее словам, певец не способен предать жену. В то, что одна из самых гармоничных пар российского шоу-бизнеса рассталась, не поверили многие звезды. В их числе подруга пары — радиоведущая Алла Довлатова.

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