Собственники «Дикси», «Бристоля» и «Красное & белое» решили объединиться

Сети магазинов «Дикси», «Бристоль», «Красное & белое» объединятся в одну компанию. Эта сделка станет одной из крупнейших на российском продовольственном рынке, сообщает Коммерсантъ.

Во вновь созданном ритейлере 51% будет принадлежать бенефициарам «Дикси» и «Бристоля» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву. 49% активов станут собственностью основателя и владельца «Красного & белого» Сергея Студенникова.

— В процессе паритетного объединения активов будут использованы денежные инструменты, которые позволят уровнять активы при объединении , — говорится в заявлении собственников.

Новая объединенная компания — ритейлер станет третьей по величине в России после «Магнита» и X5 Retail Group. Под торговыми марками «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое» в России работает более 13 тысяч магазинов.

Ранее Пятый канал сообщил, что в России хотят запретить магазинам самостоятельно выпускать подарочные карты. С предложением регулировать выпуск пластиковых карт выступила Национальная платежная ассоциация.