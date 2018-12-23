В России хотят запретить магазинам самостоятельно выпускать подарочные карты

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С предложением регулировать выпуск подарочных пластиковых карт выступила Национальная платежная ассоциация.

Фото: www.globallookpress.com

Ассоциация участников платежной индустрии направила в ФАС и Росфинмониторинг предложение с просьбой установить контроль за выпуском пластиковых подарочных карт. Об этом в интервью «Известиям» рассказала исполнительный директор Национальной платежной ассоциации (НПА) Мария Михайлова.

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По словам представителя организации, подарочные сертификаты могут использоваться недобросовестными гражданами для отмывания денег. В НПА уверены, что подарочные карты в настоящее время уже превратились в платежное средство, однако при этом их выпуск невозможно отследить. В связи с этим в ассоциации предлагают подвести изготовление данных сертификатов под законодательную базу и отдать выпуск пластиковых карт банкам при участии ритейлеров.

Еще один вариант решения проблемы в НПА видят в предоплате магазину, которую вносит покупатель, однако при этом в дальнейшем воспользоваться данным сертификатом сможет только он сам.

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