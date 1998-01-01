Мы были друзьями: экспонаты музея в Лапландии «ностальгируют» по фашистам

Типичный сувенирный магазин. Есть такой и при самом популярном (после деревни Санта-Клауса) месте финского городка Рованиеми — музее «Арктикум». Магниты, тушенка из оленины, вязанные рукавицы, чай, открытки и книги с улыбающимися солдатами вермахта на обложке. На руках у немцев финский малыш, играющий на губной гармошке. Заголовок «Wir waren freunde» («Мы были друзьями»). Книга рассказывает о дружбе немцев и финнов в годы Второй мировой: про совместные походы в сауну, обилие выпитого вместе шнапса и даже про интернациональные свадьбы.

Сувенир у историков вызвал много вопросов, говорит Баир Иринчеев, директор музея «Карельский перешеек». Особенно, если учесть то, что отступая после разрыва союзных отношений в 44-м, немцы выжгли город бывших друзей дотла. Современный Рованиеми и довоенный не имеют, кроме названия, почти ничего общего.

— Немцы убили 17 миллионов человек на оккупированных территориях гражданского населения, и вот эти 17 миллионов, которые были сожжены заживо, расстреляны, закопаны и убиты самыми зверскими способами, они ничего не могут рассказать ни про какие шоколадки. Они просто были убиты, поэтому они молчат. И поэтому создается такая очень перекошенная картина, неверная. Что немцы были нормальные, — рассказывает директор музея «Карельский перешеек» Баир Иринчеев.

Сувениры, как и часть экспонатов, рассказывающих о «нормальных» немцах, остались от выставки с одноименным названием «Мы были друзьями» трехлетней давности. За свою историю музей рассказывал про освоение Арктики, финский туризм, флору и фауну региона, но такого резонанса ни одна из выставок не помнит. Маркетологи, например, рекламу выставки тогда разместили на коробке спичек. Немцы сразу припомнили, что в 50-х — 60-х финны на просьбу «дать огоньку», протягивая коробок, злобно отвечали «вы прикурить хотите или опять нас сжечь»? Коробки быстро запретили.

Любовные же письма к немецким офицерам от финских девушек, газеты, прославляющие принципы фашизма и сувенирные открытки с улыбающимися нацистами в «Арктикуме», наоборот, словно извиняясь за выходку со спичками, оставили.

Отпустив группу австрийских туристов, экскурсовод из Германии Ульрике Зиппель делится соображениями музейщиков о «стендах дружбы».

— Надо понимать, что сюда немцы пришли молодыми солдатами по 19-20 лет. И дружеские отношения действительно были. Ровно до той поры, пока финское правительство не заключило перемирие с Советским Союзом и не сказало немцам, что им нужно в течение двух недель покинуть эту территорию. Эта часть выставки только про этот период. Как пришли молодые люди, не военная техника, а молодые парни, и финны им помогали. У них даже одежда не была приспособлена для суровой зимы, — говорит экскурсовод Ульрике Зиппель.

Музейщики говорят, скрывать факт дружбы двух стран, умалчивать подробности, спустя такое количество времени — неправильно. На вопрос, не считаете ли вы происходящее пропагандой фашизма и созданием положительного образ немецкого солдата, отвечают — везде было место нормальным человеческим отношениям. И женились, и в футбол играли.

Играли, вот только на фото со знаменитого финско-немецкого матча в Рованиеми ни одного момента футбола. Только огромные знамена со свастикой и 22 футболиста со вскинутыми в нацистском приветствии руками.

— На всех выставках необходимо показывать преступления нацизма и тот масштаб, в котором они были сделаны нацистами. Это вообще было впервые в мировой истории. И впервые собрался международный трибунал, где нацисты были осуждены за преступления против человечества, — комментирует увиденные фотографии историк Баир Иринчеев.

Рядом с длинными витринами, повествующими о том, как немцы дарили финским детям подарки на рождество, как бережно они относились к своему обмундированию, и с какой строгой выправкой шагали по улицам Рованиеми, два масштабных макета. Рованиеми до немцев — крупный город с развитой туриндустрией и после — торчащие печные трубы на фоне выжженных полей. Но у этих макетов, почему-то туристы почти не задерживаются. Возможно, детали сильно мелкие. А возможно, дружба, как комментируют увиденное в музее пользователи соцсетей, даже спустя годы остается сильнее огня, эвакуации и страданий».

Ранее Пятый канал сообщал, что День Независимости в Финляндии перерос в нацистское шествие.