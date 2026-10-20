«Я плакала неделю»: Алла Довлатова тяжело пережила решение сына

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 21 0

Сложно было отпустить ребенка во взрослую жизнь, но пришлось.

Что известно про сына переезд сына Аллы Довлатовой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Алла Довлатова тяжело перенесла переезд сына из Москвы в Петербург

Радиоведущая Алла Довлатова рассказала, что неделю не могла сдержать слез после отъезда сына в Санкт-Петербург — о своих переживаниях она вспомнила на премии «Люди года».

Актриса отметила, что этим летом сын поступил в магистратуру на бюджет и устроился на работу, полностью изменив свою жизнь.

«И я могу гордиться своими детьми. Я плакала неделю, я сидела в комнате, в которой он прожил 14 лет. Я видела все его детские игрушки, его медали, кубки, старые учебники, книжки, вещи какие-то, из которых он уже вырос», — поделилась Довлатова.

По ее словам, самое сложное было понять, что ребенка нужно вовремя отпустить — это дает ему возможность развиваться и быть счастливым во взрослой жизни.

«Я поняла, что я сильная женщина, я должна его отпустить, потому что вовремя отпустить ребенка — это тоже дать ему возможность развиваться и быть во взрослой жизни счастливым. Не надо держать, не надо вот этими корнями. Мама — это еще и про такую любовь, которая может отпустить и дать человеку вдохновение», — объяснила радиоведущая.

По словам Довлатовой, ей было приятно, что ее историю услышали гости премии.

Ранее 5-tv.ru писал о реакции радиоведущей на новость о разводе артиста России Стаса Михайлова.

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