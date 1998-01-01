Неадекватный москвич с пистолетом пытался пройти в ночной клуб

Неадекватный житель Москвы пытался пройти в ночной клуб «Алиби», размахивая предметом, похожим на пистолет, в пятницу, 18 января.

Как стало известно Пятому каналу, дебошир нецензурно ругался, ударил по лицу кассира и лез в драку с организаторами вечеринки. Сыпал угрозами.

После того как москвичу сделали замечание и пригрозили полицией, он разбил входную дверь и ушел в неизвестном направлении еще до приезда правоохранителей. Проводится проверка.

Ранее Пятый канал сообщил, что нетрезвый мужчина устроил дебош в аэропорту «Домодедово». Сотрудники полиции задержали пожилого хулигана, который бросал свою сумку и выкрикивал слово «бомба».