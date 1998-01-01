Убийственные полномочия: Зимняя охота чиновников на спящих в берлогах медведей

Героиня соцсетей медведица Маша готовится к уникальному перелету: с родной Камчатки — за семь тысяч километров — в новый дом под Калугой. Ее история растрогала жителей двух регионов — всем миром откармливали мишку-сироту, собирали деньги, строили вольер — пока в другом регионе губернатор Иркутской области устраивал ВИП-охоту, и совершенно безнаказанно расстрелял медведя в берлоге. Уже 30 тысяч человек подписались под петицией о его увольнении. Совсем свежая аналогичная история в Пермском крае.

Стреляли в глухом пермском лесу, а разбирают дело теперь в самых высоких кабинетах краевой власти. Следственный комитет проводит проверку, а местное Министерство экологии внимательно рассматривает «бравурные фото» Василия Утробина. Вот это — «свежезастреленный» им медведь, а это — прошлогоднее — убитое семейство рысей, аж четыре особи. Эксперты уже подсчитали: настрелял глава минимум на полмиллиона рублей одних только штрафов!

— Приказом Министерства природных ресурсов России установлена такса за незаконную добычу — по медведю ущерб может достигать 180 тысяч и выше, по рыси свои показатели, — рассказывает министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко.

Самого же главу Юксеевского поселения выманить из дома навстречу телекамере куда сложнее, чем выгнать медведя из берлоги под ружья охотников. Опытный стрелок Василий Утробин почувствовал, что «пахнет жареным» после того, как все рассмотрели те самые фото с « трофеями». И залег на дно.

— С прошлого года гуляют одни и те же фотографии. А с медведем там. Убили его до 30 ноября, когда охота разрешена, тем более, что охотились мы с собаками, там ничего такого нет. Мало ли там берлога или дыра какая-то непонятная, — оправдывается глава юксеевского сельского поселения Василий Утробин.

Но все село теперь обсуждает такую «царскую добычу». Дело в том, что здесь каждый мужчина — охотник.

А это уже эпизод другой «национальной охоты с начальственными особенностями» — иркутский губернатор Сергей Левченко со свитой застрелили медведя, прямо в берлоге. Остались ли в логове беззащитного зверя осиротевшие медвежата — неизвестно. В кадре — «торжественная выволочка» трофея на свет.

Неизвестно, сделал ли губернатор Иркутской области из этого медведя чучело, поместив у себя дома над камином, но все обвинения в нарушении закона он впоследствии отрицал. Пресс-служба и вовсе придумала отговорку о том, что глава региона якобы спас полтора десятка человек, застрелив медведя-шатуна. Но зоозащитники в эту версию совсем не верят.

— Судя по пленке, это не медведь-шатун, видно по состоянию берлоги — она запорошена. С моральной точки зрения понятно, что это не охота, это — убийство, — считает первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулахмедов

Кровавых красок охотничьим подвигам Сергея Левченко придало и еще одно видео, опубликованное в сети. На этих кадрах он передает ружье мальчику, предположительно своему внуку, и просит ребенка застрелить кабана, сидящего в клетке.

А дальше слабонервным лучше не смотреть — ребенок с помощью кого-то их взрослых приводит приговор в исполнение.

— Я думаю, что абсолютно не важно, кто за этим стоит — мэр, губернатор, просто человек, который не обладает какой-либо властной должностью, — закон должен быть един для всех, — говорит председатель Комитета Госдумы Думы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

За незаконную охоту в России можно угодить за решетку — до двух лет лишения свободы, а если в составе организованной группы, да еще и с использованием служебного положения — и вовсе до пяти лет.

Но найдут ли криминал в охоте иркутского губернатора, и как оценят стрельбу за диким зверям простого главы поселения из Пермского края? Пока эти вопросы остаются без ответов, как ничего не могли ответить стрелкам беззащитные звери, столкнувшиеся с высокопоставленными охотниками.

Ранее Пятый канал сообщал, что 101-летняя охотница в США убила двух оленей одним выстрелом.