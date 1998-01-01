Видео: Белого медвежонка-сироту спасают от голодной смерти жители Чукотки

На Чукотке жители нескольких сел спасают от голодной смерти белого медвежонка. Маленький хищник, которому едва исполнился год, остался сиротой. Обычно в таких случаях животных отлавливают и передают в зоопарки, ведь самостоятельно выжить в дикой природе в таком возрасте они не могут.

Но сердобольные люди решили дать медвежонку шанс. Его подкармливают рублеными тушками погибших моржей. Малыша ограждают от человеческой пищи и не пускают в поселок. Это необходимые условия для того, чтобы дикое животное не привыкало к человеку и со временем, окрепнув, могло самостоятельно охотиться.

Ранее Пятый канал рассказывал, два десятка белых медведей оккупировали чукотский поселок, не давая местным жителям выходить из домов.