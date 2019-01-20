«А вам слабо?»: 101-летняя охотница убила двух оленей одним выстрелом

Берта Викерс, 101-летняя охотница из Миссисипи, поразила двух оленей одним выстрелом, сообщает канал WHNT TV.

Возраст удачливой американки из Моргантауна только недавно перевалил за сто лет — 9 января у Викерс был день рождения. Прежде она упустила уже четырех оленей и на этот раз не собиралась уходить с пустыми руками. Из своего укрытия она заметила первое животное, но решила подождать. Терпение было вознаграждено — вскоре к оленю присоединился еще один, и дама сразила обоих одним точным выстрелом. Фото со счастливой охотницей опубликовал в Facebook новостной портал Clarion Ledger.

Викерс разделала туши, изготовила стейки и раздала мясо своей семье, по большей части — внукам.

— Когда тебе столько же лет, сколько мне, ты, естественно, думаешь, что каждая охота может стать последней, но я собираюсь охотиться так долго, сколько смогу, — говорит сама Викерс.

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