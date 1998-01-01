Семь вопросов от Google: 156 лет со дня рождения Станиславского

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Поисковик посвятил великому мастеру мировой театральной школы занимательный дудл.

Фото: РИА Новости

17 января 2019 года исполняется 156 лет со дня рождения человека, создавшего мировую систему обучения и подготовки актеров, Константину Сергеевичу Станиславскому.

Каждый знает несколько крылатых фраз, которые характеризуют уникальный метод великого педагога: «Я вам не верю!», «Есть только одна причина неявки актера на спектакль — смерть» и «Нет маленьких ролей, есть небольшие актеры». Система, созданная Станиславским с 1900 по 1910 года активно практикуется и сегодня во всех странах мира. Особо почитаема в США. Многие голливудские звезды заявляли, что звездами им помог стать именно метод русского педагога.

Для того, чтобы актер максимально мог понять своего персонажа, Станиславский создал семь вопросов, которые Google воплотил в анимации, посвященной дню рождения мастера:

Кто я?

Где я?

Который сейчас час?

Чего я хочу?

Почему я этого хочу?

Как я получу то, что хочу?

Что я должен преодолеть, чтобы получить то, что хочу?

https://www.google.com/doodles/konstantin-stanislavskis-156th-birthday

Константин Станиславский родился в семье известного промышленника, которая всегда любила театр. Позднее хобби молодого человека превратилось в настоящую страсть. Начал он свою творческую деятельность именно как актер в домашнем Алексеевском кружке (названном по фамилии отца Станиславского — Алексеев. Известную всему миру фамилию он взял себе в качестве псевдонима в 1885 году в честь артиста-любителя доктора Маркова, который выступал под ней — прим.ред.). Юный Константин всегда стремился и совершенствовал вхождение в образ. Его основной целью было всегда максимально вжиться в роль. Именно это качество в дальнейшем и привело его к созданию мировой системы.

Ее отличительные черты — максимальная достоверность. По мнению Станиславского, актер должен пропустить героя через себя и по-настоящему «прожить» его, а чтобы этого добиться необходимы обширные исследования и колоссальная внутренняя работа.

Ранее Пятый канал рассказывал о длинных российских новогодних каникулах, которым Google посвящает главную страницу уже второй год подряд.

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