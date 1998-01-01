Семь вопросов от Google: 156 лет со дня рождения Станиславского

17 января 2019 года исполняется 156 лет со дня рождения человека, создавшего мировую систему обучения и подготовки актеров, Константину Сергеевичу Станиславскому.
Каждый знает несколько крылатых фраз, которые характеризуют уникальный метод великого педагога: «Я вам не верю!», «Есть только одна причина неявки актера на спектакль — смерть» и «Нет маленьких ролей, есть небольшие актеры». Система, созданная Станиславским с 1900 по 1910 года активно практикуется и сегодня во всех странах мира. Особо почитаема в США. Многие голливудские звезды заявляли, что звездами им помог стать именно метод русского педагога.
Для того, чтобы актер максимально мог понять своего персонажа, Станиславский создал семь вопросов, которые Google воплотил в анимации, посвященной дню рождения мастера:
Кто я?
Где я?
Который сейчас час?
Чего я хочу?
Почему я этого хочу?
Как я получу то, что хочу?
Что я должен преодолеть, чтобы получить то, что хочу?
Константин Станиславский родился в семье известного промышленника, которая всегда любила театр. Позднее хобби молодого человека превратилось в настоящую страсть. Начал он свою творческую деятельность именно как актер в домашнем Алексеевском кружке (названном по фамилии отца Станиславского — Алексеев. Известную всему миру фамилию он взял себе в качестве псевдонима в 1885 году в честь артиста-любителя доктора Маркова, который выступал под ней — прим.ред.). Юный Константин всегда стремился и совершенствовал вхождение в образ. Его основной целью было всегда максимально вжиться в роль. Именно это качество в дальнейшем и привело его к созданию мировой системы.
Ее отличительные черты — максимальная достоверность. По мнению Станиславского, актер должен пропустить героя через себя и по-настоящему «прожить» его, а чтобы этого добиться необходимы обширные исследования и колоссальная внутренняя работа.
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