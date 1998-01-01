Испанские инспекторы проверят танковый полк под Калининградом

Испанские инспекторы готовятся проверить 11-й танковый полк ЗВО, дислоцированный в городе Гусеве Калининградской области. Как сообщает РИА Новости, проверка пройдет в рамках Венского соглашения 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

По словам начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжкова, европейские специалисты проверят информацию о силах, технике и планах развертывания полка, которую ранее предоставила российская сторона.

Венский документ 2011 года подразумевает обмен информацией о военной силе, планах и бюджетах между странами ОБСЕ. Испанская сторона выбрала в качестве объекта проверки 11-танковый полк в Калининградской области.

Ранее Пятый канал приводил слова генсека ОБСЕ об инциденте в Керченском проливе.