Испанские инспекторы проверят танковый полк под Калининградом

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Посещение военного объекта европейскими специалистами пройдет согласно Венскому договору от 2011 года.

Фото: Известия/ Зураб Джавахадзе

Испанские инспекторы готовятся проверить 11-й танковый полк ЗВО, дислоцированный в городе Гусеве Калининградской области. Как сообщает РИА Новости, проверка пройдет в рамках Венского соглашения 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

По словам начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжкова, европейские специалисты проверят информацию о силах, технике и планах развертывания полка, которую ранее предоставила российская сторона.

Венский документ 2011 года подразумевает обмен информацией о военной силе, планах и бюджетах между странами ОБСЕ. Испанская сторона выбрала в качестве объекта проверки 11-танковый полк в Калининградской области.

Ранее Пятый канал приводил слова генсека ОБСЕ об инциденте в Керченском проливе.

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