Генсек ОБСЕ оценил последствия инцидента в Керченском проливе

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Томас Гремингер, генеральный секретарь ОБСЕ, отметил угрозу ухудшения российско-украинских отношений.

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 177

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер оценил внешнеполитические последствия инцидента в Керченском проливе. По мнению Гремингера, существует угроза ухудшения российско-украинских отношений.

Свое видение ситуации генсек ОБСЕ озвучил в интервью немецкой газете Neue Zürcher Zeitung. Он отметил, что для урегулирования разгорающегося конфликта на Украине «попросту нет политической воли», поэтому установление мира между Киевом и Москвой невозможно.

Кроме того, и без того сложные отношения двух стран могут обостриться из-за сложившейся ситуации. И «нормандская четверка», в состав которой помимо России и Украины входят Германия и Франция, тоже не может повлиять на разрешение проблемы.

Гремингер также обратил внимание на то, что России и Украине не помешало бы сменить тактику диалога, и призвал Москву вернуть украинской стороне задержанные корабли, а также освободить экипажи судов.

В конце ноября три корабля ВСУ вторглись на территорию России. Экипажи судов не реагировали на просьбы российских пограничников об остановке. Украинские корабли продолжали совершать маневры, которые могли привести к столкновению плавсредств. В связи с провокационными действиями военных судов Украины, российская сторона была вынуждена прибегнуть к их задержанию и аресту членов экипажа. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, официальный Киев рассчитывал на смерть кого-нибудь из своих военных в ходе провокации.

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