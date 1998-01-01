Футболист Кокорин назвал россиян «стадом баранов» в письме из СИЗО

Нападающий ФК «Зенит» 27-летний Александр Кокорин ведет активную переписку с болельщиками, которые отправляют ему послания в СИЗО «Бутырка». Многие высказывают футболисту слова поддержки. В качестве благодарности он рассылает поклонникам автографы. В адрес тех, кому «пьяные выходки» Александра Кокорина и Павла Мамаева мягко говоря не по душе, форвард «Зенита» не скупится в выражениях, сообщают Невские новости.

Издание публикует письмо Александра Кокорина одному из петербургских болельщиков. В нем футболист обещает, что «скоро будет» и просит не обращать внимание на мнение народа относительно всей скандальной истории, сравнивая россиян с «домашней скотиной».

— Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже , — написал Александр Кокорин.

На протяжении более чем трех месяцев футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев содержатся в СИЗО «Бутырка».

Ранее Пятый канал сообщил, что футбольный матч с участием полузащитника «Краснодара» Павлом Мамаевым сыгран не будет. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий на своей странице в Twitter. Как стало известно, решение об отмене турнира приняло руководство Федеральной службы исполнения наказаний. Идею футбольного матча между сотрудниками СИЗО и заключенными Кокориным и Мамаевым высказывала общественница из «Сорока сороков» Елена Абдулаева.