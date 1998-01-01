В Кремле готовятся к сложным переговорам с с премьер-министром Японии Синдзо Абэ

Владимир Путин сегодня проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Накануне вечером он прилетел в Москву.

Планируется, что лидеры двух стран обсудят детали мирного договора, который предложил подписать российский президент. Так, по его мнению, можно будет проще и эффективнее решить так называемый «территориальный вопрос».

Япония претендует на несколько островов Южно-Курильской гряды, которые по результатам Второй Мировой отошли СССР. Однако, эти результаты восточная страна не признает. Как заявили в Кремле — переговоры ожидаются сложными, однако обе стороны намерены добиться согласия по этой теме и перспективам развития двустороннего сотрудничества в других областях.

Ранее Пятый канал сообщал, в преддверии переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что «от национальных интересов никто отступать не будет».