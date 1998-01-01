В преддверии переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о процессе заключения мирного договора.
По его словам, на данный момент нет никаких конкретных вариантов соглашения, а сами переговоры находятся в начальной стадии. Песков отметил, что впереди у сторон долгая и кропотливая работа.
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Ранее стало известно о намерении японского премьера договориться с Россией о заключении мирного договора с условием последующей передачи острова Шикотан и группы мелких островов, называемых японцами Хабомаи.