В преддверии переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о процессе заключения мирного договора.

По его словам, на данный момент нет никаких конкретных вариантов соглашения, а сами переговоры находятся в начальной стадии. Песков отметил, что впереди у сторон долгая и кропотливая работа.

— Эвентуальные рассуждения вряд ли уместны. Они не способствуют успеху переговоров… Здесь мы всех призываем быть реалистами, исходить из того, что предстоит искать развязку при абсолютной константе соблюдения национальных интересов двух стран. От своих национальных интересов никто отступать не собирается , — ответил Песков на вопрос о передаче Японии двух островов Курильского гряды.

Ранее стало известно о намерении японского премьера договориться с Россией о заключении мирного договора с условием последующей передачи острова Шикотан и группы мелких островов, называемых японцами Хабомаи.