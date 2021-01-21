В Петербурге готовятся отметить 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

, 18:50 Эфирная новость 47

В центре города, на Дворцовой площади, проходят репетиции парада, на котором будут задействованы две тысячи военных и сотни единиц боевой техники.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 12

Петербург готовится отмечать важное событие — 75-летие полного снятия блокады. В городе проходит серия репетиций. Сегодня, 22 января, на Дворцовой площади прошла еще одна — третья, которая станет предпоследней.

По брусчатке у Зимнего дворца уже прошли пешие расчеты — отрепетирован торжественный смотр. 27 января во время главного парада всего будет задействовано около двух тысяч военных Западного округа и курсантов учебных заведений Минобороны. Петербуржцы также увидят около сотни единиц исторической и современной боевой техники, среди которых бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня, и, конечно, «танк Победы», легендарный Т-34.

Ранее Пятый канал сообщал, что «Ленты Ленинградской Победы» начали раздавать у станций метро в Петербурге.

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 12
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