«Ленты Ленинградской Победы» начинают раздавать у станций метро в Петербурге

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Волонтеров в синих толстовках и с зелеными ленточками в руках пока можно встретить у десяти станций, а за пару дней до годовщины прорыва блокады они появятся у всех станций.

Фото: Gov.spb.ru

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 8

В Петербурге волонтеры начали раздавать «Ленты Ленинградской Победы» у десяти станций метро. В ближайшие дни молодых людей в синих толстовках с зелеными ленточками в руках с 17 до 18 часов можно будет найти у «Технологического института», «Садовой», «Площади восстания», «Невского проспекта», «Маяковской», «Ломоносовской», а также у станций «Гостиный двор», «Горьковская», «Василеостровская» и «Адмиралтейская». Об этом говорится на официальном сайте петербургской администрации.

Ближе к празднику — за два дня до годовщины прорыва блокады, которая отмечается 27 января, ленточки будут раздавать на всех станциях петербургского метрополитена. Всего приготовлено около 400 тысяч «Лент Ленинградской Победы».

— Об истории Ленинграда «Волонтеры Победы» расскажут по всей стране, а 12 регионов из восьми федеральных округов России примут участие в акции «Лента Ленинградской Победы» вместе с Петербургом, — рассказала руководитель петербургского отделения всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ирина Гутина.

По ее словам, 27 января, помимо участия в торжественных мероприятиях, волонтеры проведут в центре города квест «Блокада75» совместно с фондом «Мост поколений».

Как ранее сообщал Пятый канал, с 9 января зеленые «Ленты Ленинградской победы» петербуржцы смогут получить в отделениях Сбербанка, «Почты России», в МФЦ и пунктах приема платежей «Петроэлектросбыта».

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 8
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