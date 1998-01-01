«Ленты Ленинградской Победы» начинают раздавать у станций метро в Петербурге

В Петербурге волонтеры начали раздавать «Ленты Ленинградской Победы» у десяти станций метро. В ближайшие дни молодых людей в синих толстовках с зелеными ленточками в руках с 17 до 18 часов можно будет найти у «Технологического института», «Садовой», «Площади восстания», «Невского проспекта», «Маяковской», «Ломоносовской», а также у станций «Гостиный двор», «Горьковская», «Василеостровская» и «Адмиралтейская». Об этом говорится на официальном сайте петербургской администрации.
Ближе к празднику — за два дня до годовщины прорыва блокады, которая отмечается 27 января, ленточки будут раздавать на всех станциях петербургского метрополитена. Всего приготовлено около 400 тысяч «Лент Ленинградской Победы».
По ее словам, 27 января, помимо участия в торжественных мероприятиях, волонтеры проведут в центре города квест «Блокада75» совместно с фондом «Мост поколений».
Как ранее сообщал Пятый канал, с 9 января зеленые «Ленты Ленинградской победы» петербуржцы смогут получить в отделениях Сбербанка, «Почты России», в МФЦ и пунктах приема платежей «Петроэлектросбыта».