Песков о публикациях об убийстве журналистов в ЦАР: Кремль ориентируется на действия СК

В Кремле ознакомились с материалом одного из изданий о вероятных причинах убийства российских журналистов в ЦАР. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Корреспондент издания изложил свое видение причин трагедии, основываясь на выдержках из документов, которые в публикации названы «дипломатической почтой». Однако в Кремле отметили, что это не так.
При этом Песков отметил, что в Кремле «принимают к сведению» попытки частных лиц расследовать этот эпизод, однако ориентироваться предпочитают на действия Следственного комитета.
При этом оценивать работу Следственного комитета и МИДа России по данному делу в Кремле считают преждевременным в силу того, что следствие еще не завершено.
Группу из троих российских журналистов — корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко — расстреляли в машине в Центральноафриканской республике 30 июля 2018 года. Мужчины отправились в ЦАР для съемок документального фильма, и хотя правительство ЦАР предостерегало их от поездок в опасные районы страны, съемочная группа все-таки решила рискнуть. Расследованием убийства занялись российские следователи.