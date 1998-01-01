Песков о публикациях об убийстве журналистов в ЦАР: Кремль ориентируется на действия СК

, 17:06 35

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации СМИ об убийстве российских журналистов в ЦАР

Фото, видео: ТАСС/Михаил Метцель, Пятый канал

В Кремле ознакомились с материалом одного из изданий о вероятных причинах убийства российских журналистов в ЦАР. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Корреспондент издания изложил свое видение причин трагедии, основываясь на выдержках из документов, которые в публикации названы «дипломатической почтой». Однако в Кремле отметили, что это не так.

— Мы видели этот материал. Там много неточностей. Конечно, речь не идет о диппочте. Диппочта — это то, что работает регулярно, и то, что не касается оперативных бумаг, связанных с сиюминутными вопросами. Поэтому незнание всех нюансов дипломатической работы приводит к неточностям. Вы знаете все пояснения, которые неоднократно давались со стороны МИД и других ведомств на этот счет, в связи с этой трагедией, которая произошла, — прокомментировал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что в Кремле «принимают к сведению» попытки частных лиц расследовать этот эпизод, однако ориентироваться предпочитают на действия Следственного комитета.

— Мы все-таки склонны ориентироваться на следственные действия, которые выполняет СКР. Мы принимаем к сведению частные попытки расследования ситуации. Пока констатируем, что больше всего в таких попытках некой конспирологии, которую, конечно, вряд ли можно ассоциировать с серьезным подходом, — отметил он.

При этом оценивать работу Следственного комитета и МИДа России по данному делу в Кремле считают преждевременным в силу того, что следствие еще не завершено.

— Вопрос некорректный. Ведется же следствие. По сути, вы же понимаете, что, когда ведется следствие, в публичную плоскость выносятся далеко не все нюансы. Все, что считает необходимым СК, он все докладывает, — сообщил пресс-секретарь Кремля.

Группу из троих российских журналистов — корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко — расстреляли в машине в Центральноафриканской республике 30 июля 2018 года. Мужчины отправились в ЦАР для съемок документального фильма, и хотя правительство ЦАР предостерегало их от поездок в опасные районы страны, съемочная группа все-таки решила рискнуть. Расследованием убийства занялись российские следователи.

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